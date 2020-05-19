{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Дегтярев считает, что профессиональный спорт в России изменится из-за пандемии

Председатель комитета Госдумы по спорту считает, что сильно скажется отсутствия зрителей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что российский спорт претерпит значительные изменения из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

На эту тему

Спортивные соревнования в России поставлены на паузу, закрыты центры подготовки сборных. Сезон в большинстве командных видов спорта завершен досрочно. Возобновится лишь Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ), матчи должны начаться с 21 июня.

"Конечно, спорт изменится, - сказал Дегтярев. - Все мы изменились. Я уверен, первое время соревнования будут проходить без зрителей. Это плохо, больно, я сам болельщик, но через какое-то время фанаты вернутся на трибуны".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837.

Теги
Дегтярев, Михаил ВладимировичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Дегтярев: государство будет постепенно уходить из российского профессионального спорта
Депутат считает, что первостепенной целью государства является развитие детско-юношеского и массового спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС