Дегтярев считает, что профессиональный спорт в России изменится из-за пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что российский спорт претерпит значительные изменения из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Спортивные соревнования в России поставлены на паузу, закрыты центры подготовки сборных. Сезон в большинстве командных видов спорта завершен досрочно. Возобновится лишь Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ), матчи должны начаться с 21 июня.

"Конечно, спорт изменится, - сказал Дегтярев. - Все мы изменились. Я уверен, первое время соревнования будут проходить без зрителей. Это плохо, больно, я сам болельщик, но через какое-то время фанаты вернутся на трибуны".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837.