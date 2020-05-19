СМИ: УЕФА рассматривает завершение еврокубков в формате финала четырех

ТАСС, 19 мая. Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в экспресс-формате. Об этом сообщает газета As .

Предполагается, что четвертьфиналы еврокубков вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут в формате финала четырех. Финал четырех Лиги чемпионов может состояться в Стамбуле, где изначально должен был пройти финал турнира, Лиги Европы - в польском Гданьске.

Отмечается, что возобновление Лиги Европы запланировано на 6 августа, Лиги чемпионов - на 8 августа. Решение о завершении еврокубков в экспресс-формате согласовано большинством сторон и может быть утверждено исполкомом УЕФА 17 июня.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.