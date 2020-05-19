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Влияние коронавируса на спорт

В чемпионате Англии по футболу зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

Тестирование прошли 748 игроков и сотрудников клубов
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 19 мая. Тесты на коронавирус шести человек из трех клубов Английской премьер-лиги дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не сообщаются. Отмечается, что они будут изолированы на семь дней.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.

В понедельник стало известно, что АПЛ разрешила клубам вернуться к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Это станет первым этапом в процессе возобновления английского чемпионата.

Теги
ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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