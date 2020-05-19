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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Трегубов включен в новый международный пул допинг-тестирования

Россия имеет там самое большое представительство - шесть спортсменов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Никита Трегубов вошел в пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на сезон-2020/21. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBSF.

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В регистрируемый пул допинг-тестирования IBSF на следующий сезон вошли также бобслеисты Роман Кошелев и Михаил Мордасов, Надежда Сергеева с Еленой Мамедовой, завоевавшие на чемпионате Европы - 2020 в Латвии золотые награды, а также скелетонистка Рената Хузина.

Всего в международный пул допинг-тестирования, в который по ходу сезона могут вноситься изменения, в настоящее время включено 40 спортсменов. Максимальное представительство в этом списке имеет Россия (шесть спортсменов), пять спортсменов - у Германии, по четыре - у США, Латвии, Китая и Южной Кореи.

Трегубов также является серебряным призером чемпионата мира - 2019, на последнем чемпионате мира в немецком Альтенберге он занял девятое место в личном турнире.

Сергеева, показавшая на чемпионате мира - 2020 вместе с Мамедовой пятый результат, входила в пул тестирования IBSF и в прошлом сезоне. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты. Срок дисквалификации спортсменки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года.

В конце декабря 2018 года Сергеева подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. В инструкции к препарату это вещество не указано. Однако суд в итоге не принял сторону спортсменки.

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Зимние олимпийские виды спорта
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