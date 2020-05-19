Футболисты "Уфы" пройдут новое тестирование на коронавирус на следующей неделе

Ранее во вторник пресс-служба клуба сообщила, что все тесты на коронавирус игроков и персонала "Уфы" дали отрицательный результат.

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки и сотрудники футбольного клуба "Уфа" на следующей неделе пройдут новое тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

"У нас все нормально. В тестировании приняли участие 44 человека, игроки и персонал, - все результаты отрицательные, - сказал Газизов. - Мы тренируемся, соблюдая определенные меры предосторожности. Через неделю пройдем тестирование еще раз и будем тренироваться в другом режиме".

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева. 20 мая московское "Динамо" объявило о том, что коронавирус в активной фазе выявлен у игрока обороны Романа Евгеньева.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.