СМИ: в Италии одобрили новый протокол возобновления чемпионата страны по футболу

ТАСС, 19 мая. Научный комитет при правительстве Италии одобрил новый протокол по возобновлению чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовало за возобновление турнира 13 июня.

"Меня раздражало серьезное давление на нас по вопросу возобновления турнира, когда в Италии ежедневно регистрировали тысячи новых пациентов в реанимациях страны, - заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. - Так как ситуация изменилась, сейчас будет верным шагом возобновить футбольные матчи".

Двухнедельный карантин всей команды в случае заражения одного из игроков, согласно прошлой версии протокола, был главным препятствием возобновления чемпионата. В новой версии протокола отмечается, что от команды будут изолированы лишь зараженные игроки или персонал клуба, а остальные будут регулярно проходить тесты на наличие коронавируса.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).