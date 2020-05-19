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Влияние коронавируса на спорт

"Реал", "Бавария" и "Интер" проведут благотворительный турнир в 2021 году

Турнир состоится в зависимости от календаря и при условии, что зрители снова смогут приходить на стадионы

ТАСС, 19 мая. Испанский "Реал", германская "Бавария" и итальянский "Интер" в 2021 году примут участие в благотворительном футбольном турнире "Европейский кубок солидарности". Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Турнир состоится в 2021 году в зависимости от календаря и при условии, что зрители снова смогут приходить на стадионы. Собранные средства пойдут на поддержку медицинской инфраструктуры в Испании и Италии.

Турнир пройдет в однокруговом формате. "Реал" сыграет с "Интером" в Мадриде, "Интер" и "Бавария" встретятся в Милане, "Бавария" и "Реал" проведут встречу в Мюнхене. Каждая из команд во время домашнего матча пригласит на стадион несколько тысяч медицинских работников.

Чемпионат Германии был возобновлен 16 мая, рестарт чемпионатов Италии и Испании планируется в середине июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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