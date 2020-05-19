Помощник главного тренера "Бёрнли" инфицирован коронавирусом

ТАСС, 19 мая. Помощник главного тренера английского футбольного клуба "Бёрнли" Иан Воан заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) сообщила о шести случаях заражения среди 748 игроков и персонала клубов чемпионата, имена зараженных не сообщались.

Воан, как и остальные зараженные, подвергнется недельному карантину, а 25 мая сдаст повторный тест. В данный момент тренер не имеет симптомов и находится дома на самоизоляции. "Бёрнли" вернется к тренировкам, которые будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок.