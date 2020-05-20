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Футбол в Англии

"Уотфорд" подтвердил три случая заражения коронавирусом у представителей клуба

Результаты тестов оказались положительными у одного футболиста и двух сотрудников команды
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 20 мая. Тесты трех представителей английского футбольного клуба "Уотфорд" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус. Лига сообщила о шести выявленных случаях заражения. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не афишировались. Отмечалось, что они будут изолированы на семь дней.

"Мы подтверждаем три случая заражения коронавирусом в клубе в течение последних 48 часов - положительные результаты тестов принадлежат одному футболисту и двум сотрудникам команды, которые попросили о соблюдении врачебной тайны, поэтому их имена не будут названы. Данных представителей клуба изолируют на семь дней, после этого тестирование будет проведено повторно. Строгое соблюдение рекомендаций руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспечило отсутствие вируса на тренировочной базе и безопасную среду для работы остальных членов команды. Клуб продолжит тесно взаимодействовать с пострадавшими, дальнейших комментариев не будет", - сказано в заявлении "Уотфорда".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. Ранее сообщалось, что капитан "Уотфорда" Трой Дини и некоторые другие футболисты команды отказались от возобновления тренировок из-за риска заражения коронавирусом.

В понедельник стало известно, что АПЛ разрешила клубам вернуться к тренировкам 19 мая. Занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Это станет первым этапом в процессе возобновления английского чемпионата.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли.

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