Все тесты футболистов "Ростова" на коронавирус дали отрицательный результат

ТАСС, 20 мая. Все тесты на коронавирус игроков, тренеров и сотрудников футбольного клуба "Ростов" показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ближайшее время "Ростов" приступит к индивидуальным тренировкам.

"Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "Ростов" в полном составе находится в Ростове-на-Дону, отсутствует только защитник Деннис Хаджикадунич, который должен вернуться из Швеции.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов, инфицированы перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитники казанского "Рубина" Константин Плиев и московского "Динамо" Роман Евгеньев.