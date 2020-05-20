Главный тренер сборной Бельгии по футболу Мартинес продлил контракт до 2022 года

ТАСС, 20 мая. Возглавляющий сборную Бельгии по футболу Роберто Мартинес продлил контракт с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией до 2022 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством бельгийская команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России, показав лучший результат в истории на мировых первенствах.

Всего под руководством 46-летнего специалиста сборная Бельгии провела 43 матча, в которых 34 раза победила, шесть раз сыграла вничью и трижды проиграла.

Ранее Мартинес тренировал валлийский "Суонси", выступающий в системе английских футбольных лиг, английские "Уиган", с которым выиграл Кубок Англии (2013), и "Эвертон".

Сборной России предстоит сыграть со сборной Бельгии в рамках группового этапа перенесенного на 2021 год чемпионата Европы. Турнир планируется провести в 12 города Европы с 11 июня по 11 июля.