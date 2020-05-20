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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт положительно оценил выступление российских горнолыжников в минувшем сезоне

Также были даны рекомендации по подготовке на будущий сезон

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступления российских горнолыжников в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в прошлом сезоне были отменены несколько этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, в том числе финал турнира, который должен был пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо с 18 по 22 марта.

"Заседание экспертного совета прошло заочно, нам поставили удовлетворительную оценку. Есть рекомендации по подготовке, экспертный совет выразил свои пожелания", - сообщил Мельников.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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