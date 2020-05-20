Минспорт положительно оценил выступление российских горнолыжников в минувшем сезоне

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступления российских горнолыжников в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в прошлом сезоне были отменены несколько этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, в том числе финал турнира, который должен был пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо с 18 по 22 марта.

"Заседание экспертного совета прошло заочно, нам поставили удовлетворительную оценку. Есть рекомендации по подготовке, экспертный совет выразил свои пожелания", - сообщил Мельников.