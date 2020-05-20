Хоккеисты признали форму "Йокерита" самой красивой в прошедшем сезоне КХЛ

ТАСС, 20 мая. Игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали форму финского "Йокерита" самой красивой в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ.

Черный комплект формы "Йокерита", в котором игроки выходили на лед в Рождество и на Хэллоуин, набрал 12,6% голосов. Второе место заняла форма санкт-петербургского СКА (10,7%), третье место разделили комплекты формы новосибирской "Сибири" и казанского "Ак Барса" (по 6,6%).