Хоккеисты признали форму "Йокерита" самой красивой в прошедшем сезоне КХЛ

ТАСС, 20 мая. Игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали форму финского "Йокерита" самой красивой в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ.
Черный комплект формы "Йокерита", в котором игроки выходили на лед в Рождество и на Хэллоуин, набрал 12,6% голосов. Второе место заняла форма санкт-петербургского СКА (10,7%), третье место разделили комплекты формы новосибирской "Сибири" и казанского "Ак Барса" (по 6,6%).
Halloween-asujen ensi-ilta. Kuvakoosteeseen tästä: https://t.co/MXk3nBqPXM #Jokerit #KHLfi pic.twitter.com/kfD4NrkdLr— Helsingin Jokerit (@jokerithc) October 31, 2019
Также хоккеисты выбирали новый город, в котором им бы хотелось провести матч КХЛ. Лидером голосования оказался Лондон (7,3%), на втором месте расположился Дубай (6,8%), тройку замкнул Париж (3,9%).
Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.