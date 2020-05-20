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КХЛ

Хоккеисты признали форму "Йокерита" самой красивой в прошедшем сезоне КХЛ

В голосовании приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ
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ТАСС, 20 мая. Игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали форму финского "Йокерита" самой красивой в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании приняли участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ. 

Черный комплект формы "Йокерита", в котором игроки выходили на лед в Рождество и на Хэллоуин, набрал 12,6% голосов. Второе место заняла форма санкт-петербургского СКА (10,7%), третье место разделили комплекты формы новосибирской "Сибири" и казанского "Ак Барса" (по 6,6%).

Также хоккеисты выбирали новый город, в котором им бы хотелось провести матч КХЛ. Лидером голосования оказался Лондон (7,3%), на втором месте расположился Дубай (6,8%), тройку замкнул Париж (3,9%).

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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