Первый отбор в футбольную академию в Крыму планируется провести в июне

В марте президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил ТАСС, что открытие первой в регионе академии планируется в сентябре. Академия будет находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Отбор юных футболистов в первую в Республике Крым академию футбола планируется провести в июне, в ней будет профессионально обучаться 150 детей, сообщил в среду журналистам директор академии Михаил Андреянов.

"Готовы к приему наших одаренных футболистов, создана комиссия по отбору. В июне планируем, если позволит ситуация с пандемией, провести в пять этапов отбор футболистов 2004-2009 годов рождения. Отобрать 150 самых одаренных детишек и в планах с 1 июля полноценно начать обучение футболу. Готова специализированная программа, на самом высоком уровне приступим к работе", - сообщил Андреянов в ходе онлайн-конференции.

Ветоха уточнил, что существуют планы по увеличению числа учащихся до 200. Министр спорта республики Ольга Торубарова отметила, что в академии обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы, общежитие, столовая со специальной системой питания, обеспечение спортивной формой.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. КФС проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. По словам Ветохи, в республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч молодежи, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.