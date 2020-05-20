Минспорт положительно оценил выступление шорт-трекистов и конькобежцев РФ в сезоне-2019/20

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты получили удовлетворительную оценку от Министерства спорта РФ за прошедший сезон. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"У нас дистанционно прошло заседание штаба подготовки к Олимпийским играм. Также прошли экспертные советы. Мы получили удовлетворительную оценку за прошедший сезон", - сказала Барышева.

Ранее Союз конькобежцев России объявил основной состав национальной сборной по шорт-треку на централизованную подготовку к сезону-2020/21. В него вошли Юлия Береснева, Софья Бойцова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Анна Матвеева, Софья Просвирнова, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Краснокутский, Сергей Милованов.

Также был объявлен состав сборной России по конькобежному спорту. В него вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Степан Чистяков, Даниил Беляев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева, Елизавета Агафошина, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Егор Юнин, Сергей Трофимов.