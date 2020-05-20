Футболист "Уотфорда" Мариаппа стал одним из зараженных коронавирусом в чемпионате Англии

ТАСС, 20 мая. Защитник футбольного клуба "Уотфорд" Адриан Мариаппа стал одним из шести представителей клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), чей тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает газета The Telegraph.

17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус, после чего лига сообщила о шести выявленных случаях заражения. Отмечалось, что зараженные будут изолированы на семь дней. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не афишировались. Во вторник стало известно, что одним из зараженных оказался помощник главного тренера "Бёрнли" Иан Воан, позднее "Уотфорд" заявил о трех положительных тестах внутри клуба, включая одного игрока и двух представителей персонала команды.

"С тех пор, как я получил положительный результат теста во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня появился коронавирус, - сказал Мариаппа. - Это было большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме некоторых упражнений и редкой прогулки с детьми. У меня очень тихий образ жизни: нет вечеринок или чего-то еще, поэтому я действительно не знаю, как у меня получилось заразиться. Как и у большинства людей, у нас стало больше доставок еды и вещей, так что, возможно, это один из способов, также моя девушка несколько раз бывала в супермаркете".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. Ранее сообщалось, что капитан "Уотфорда" Трой Дини и некоторые другие футболисты команды отказались от возобновления тренировок из-за риска заражения коронавирусом.