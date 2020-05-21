Сальников: турниры по плаванию в РФ возобновятся через три месяца после начала тренировок

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования по плаванию в России возобновятся приблизительно через три месяца после того, как большинство регионов страны разрешит своим спортсменам регулярно тренироваться. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

"Наши специалисты подготовили предложения, которые предусматривают ближайшие старты не раньше чем через 2,5-3 месяца после возобновления тренировок. Все будет зависеть от того, когда откроется большинство регионов и это будет целесообразно проводить", - сказал Сальников, который 21 мая отмечает 60-летие.

"Сейчас вообще все мысли связаны не с днем рождения, а с тем, как наш спорт будет выходить из этой ситуации. Я переживаю за всех пловцов, которые сейчас остались без воды. Очень хочется, чтобы в ближайшее время они вернулись в строй", - подчеркнул глава ВФП.