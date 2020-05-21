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Сальников: турниры по плаванию в РФ возобновятся через три месяца после начала тренировок

В связи с пандемией большинство российских спортсменов не имеют возможности использовать бассейны
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования по плаванию в России возобновятся приблизительно через три месяца после того, как большинство регионов страны разрешит своим спортсменам регулярно тренироваться. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В связи с пандемией коронавируса большинство российских спортсменов не имеют возможности использовать бассейны для тренировок.

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"Наши специалисты подготовили предложения, которые предусматривают ближайшие старты не раньше чем через 2,5-3 месяца после возобновления тренировок. Все будет зависеть от того, когда откроется большинство регионов и это будет целесообразно проводить", - сказал Сальников, который 21 мая отмечает 60-летие.

"Сейчас вообще все мысли связаны не с днем рождения, а с тем, как наш спорт будет выходить из этой ситуации. Я переживаю за всех пловцов, которые сейчас остались без воды. Очень хочется, чтобы в ближайшее время они вернулись в строй", - подчеркнул глава ВФП.

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