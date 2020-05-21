Алексей Вербов стал главным тренером волейбольного клуба "Кузбасс"

Соглашение между "Кузбассом" и 38-летним специалистом рассчитано на один год. Ранее Вербов входил в тренерский штаб казанского "Зенита", где был помощником Владимира Алекно. В "Кузбассе" Вербов впервые в своей карьере станет главным тренером профессиональной команды.

"Сергей Ломако (исполнительный директор "Кузбасса" - прим. ТАСС) вышел на меня через несколько дней после моего ухода из Казани, - сказал Вербов. - Предложил сотрудничать. У меня были планы на лето и осень, хотел дистанционно поучиться и также съездить в Италию на повышение квалификации. Параллельно на моего агента вышел еще один клуб, и мне пришлось взять несколько дней на раздумье, вариант с обучением в Италии отпал сам собой, так как появились варианты работы в суперклубах".

"Взвесив все за и против, перезвонил Сергею Александровичу [Ломако] и дал согласие. Я не вижу смысла объяснять, почему Кемерово, все и так все знают про эту команду. Скажу только, что организация работы в клубе на высочайшем уровне, и результаты команды говорят сами за себя, да и с директором мы во многом одинаково смотрим на волейбол. Для меня это очередной вызов, серьезная проверка, обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы команда радовала своей игрой болельщиков", - добавил Вербов.

Вербов объявил о завершении игровой карьеры в 2019 году. Он семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз - Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат мира в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером мирового первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.

"Кузбасс" в сезоне-2019/20 занял третье место в незавершенном из-за коронавируса чемпионате страны.