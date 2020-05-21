Футболист "Арсенала" Себальос заявил, что чемпионат Англии может возобновиться 20 июня

ТАСС, 21 мая. Полузащитник лондонского "Арсенала" Дани Себальос заявил, что розыгрыш чемпионата Англии по футболу может возобновиться 20 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский телеканал TVE, который приводит комментарий футболиста.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки.

"Мы собираемся начать на неделю позже относительно тех дат, о которых говорят в Испании. Там планируют играть с 12 июня, а мы собираемся возобновить чемпионат 20 числа", - сказал Себальос.

Также 23-летний испанский полузащитник отметил, что все тесты на коронавирус, сданные членами команды, дали отрицательный результат.

На момент паузы лидером чемпионата Англии является "Ливерпуль", который набрал 82 очка после 29 матче. "Арсенал" находится на девятой позиции, имея на своем счету 40 очков после 28 игр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В Великобритании зафиксировано более 248 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. человек умерли.