Женская футбольная команда "Звезда-2005" из Перми завершила карантин

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Члены женской футбольной команды "Звезда-2005" из Перми закончили карантин, на который им пришлось уйти после возвращения со сборов в Турции. У всех 25 спортсменок тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает в четверг пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

В марте "Звезда-2005" находилась на предсезонных сборах и должна была улететь в Россию 31 марта, однако из-за распространения коронавируса страны закрыли воздушное сообщение. При содействии МИД России, Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза (РФС) и региона 14 апреля спортсменки были эвакуированы в Москву и помещены на двухнедельную обсервацию на подмосковную базу "Озеро Круглое", затем они улетели в Пермь, где по предписанию Роспотребнадзора также отправились на карантин.

"Сначала в Турции мы жили в условиях карантина, затем по возвращении в Россию прошли двухнедельную обсервацию в Подмосковье и столько же в Перми. К счастью, последние 14 дней мы проводили в своих домах. Это очень сложный период для всех нас, но в то же время полезный с точки зрения командного взаимодействия, отношений внутри коллектива. Это важный опыт, который сделает нас сильнее", - цитирует пресс-служба главного тренера клуба Елену Суслову.

В общей сложности в режиме карантина команда провела 1,5 месяца, при этом они продолжали тренироваться в домашних условиях, а сейчас приступают к индивидуальным занятиям на улице, с 12 мая в Пермском крае это официально разрешено. Министерство физической культуры и спорта региона разрабатывает план поэтапого выхода спортивного сообщества из режима самоизоляции.

"Звезда-2005" была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007-2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), финалистом Кубка УЕФА (2009).