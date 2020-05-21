ФИФА и FIFPro договорились о сотрудничестве для поддержки развития женского футбола

ФИФА инвестирует в женский футбол $1 млрд в период с 2019 по 2022 год. Средства будут выделены на развитие различных программ в женском футболе, а также на преодоление финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сообщается, что ФИФА и FIFPro договорились о совместной работе и о проведении регулярных дискуссий, посвященных развитию женского футбола.

"В это трудное для футбола и всего остального мира время обсуждения с FIFPro являются позитивным шагом на пути к тому, чтобы профессиональные игроки на всех уровнях женского футбола получали необходимую поддержку и помощь, развивая наш спорт по всему миру, - отметила Сара Бейрман, руководитель женского департамента в ФИФА. - Вместе со всеми заинтересованными сторонами в футболе, включая конфедерации и ассоциации, мы с нетерпением ждем продолжения дискуссий с FIFPro, чтобы решить текущие проблемы, с которыми сталкивается женский футбол".

Сообщается, что в рамках видеоконференции с представителями ФИФА FIFPro предоставила отчет "Развитие нашей игры", в котором были подробно освещены ключевые аспекты развития женского футбола. На примере проведения женского чемпионата мира 2019 года, который прошел во Франции, были озвучены рекомендации по дальнейшему развитию женского футбола.

"Мы рады, что смогли быстро установить рабочую повестку дня с ФИФА после публикации отчета "Развитие нашей игры" и с энтузиазмом продолжаем работать от имени игроков и их представителей в профсоюзах, чтобы и дальше развивать женский футбол, - сказала Амада Вандерворт, руководитель женского отдела FIFPro. - Коронавирус ставит новые задачи перед всем женским футболом и игроками, а лучший способ противостоять им - это сплоченная работа".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.