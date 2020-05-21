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КХЛ

Защитник Ожиганов продлил контракт с клубом КХЛ СКА

Новое соглашение рассчитано до 2022 года

ТАСС, 21 мая. Российский защитник Игорь Ожиганов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 2022 года.

Ожиганов перешел в СКА в ноябре 2019 года из казанского "Ак Барса". В минувшем сезоне хоккеист провел за петербуржцев 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 очков (2 гола + 10 передач), в плей-офф Ожиганов сыграл в четырех встречах и отметился двумя голевыми передачами.

В КХЛ Ожиганов также выступал за ЦСКА, хабаровский "Амур", новосибирскую "Сибирь". В составе ЦСКА он дважды стал серебряным призером КХЛ и один раз бронзовым. В Национальной хоккейной лиге на его счету 53 матча за "Торонто".

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