Госдума рассмотрит законопроект о передаче спортивных споров третейским судам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о рассмотрении трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах. Об этом говорится в решении комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

В четверг состоялось заседание комитета под председательством Михаила Дегтярева. Участие в заседании приняла заместитель министра спорта России Ксения Машкова.

"К принятию в первом чтении рекомендованы два правительственных законопроекта (№ 918105-7 и № 918227-7), касающиеся регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта, связанных с вопросами спортивного арбитража, а также передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов", - говорится в решении комитета.