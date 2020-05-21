{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Госдума рассмотрит законопроект о передаче спортивных споров третейским судам

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять законопроект в первом чтении

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о рассмотрении трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах. Об этом говорится в решении комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

В четверг состоялось заседание комитета под председательством Михаила Дегтярева. Участие в заседании приняла заместитель министра спорта России Ксения Машкова.

"К принятию в первом чтении рекомендованы два правительственных законопроекта (№ 918105-7 и № 918227-7), касающиеся регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта, связанных с вопросами спортивного арбитража, а также передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов", - говорится в решении комитета.

Футбол в России
Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ
15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат России с 21 июня
Читать полностью