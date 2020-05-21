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Влияние коронавируса на спорт

Легкоатлетический турнир Мемориал Знаменских перенесен на неопределенный срок

Изначально соревнования должны были пройти с 8 по 11 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Международный легкоатлетический турнир Мемориал братьев Знаменских в Жуковском перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Изначально турнир должен пройти с 8 по 11 июня. Также на неопределенный срок перенесены все легкоатлетические соревнования, запланированные на июнь, в том числе первенства России среди спортсменов до 18 и 20 лет. Помимо этого, ВФЛА подтвердила перенос чемпионата России в Чебоксарах.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 317 тыс. случаев заражения, выздоровели более 92 тыс. человек, умерли 3099 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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