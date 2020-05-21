Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани пройдет 2-7 ноября 2021 года

ТАСС, 21 мая. Чемпионат Европы 2021 года по плаванию на короткой воде, который должен пройти в Казани, перенесен на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

Соревнования должны были пройти в декабре, но были перенесены на 2-7 ноября 2021 года. Изменение сроков проведения чемпионата связано с переносом на декабрь следующего года чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби, который не смог состояться в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Президент LEN Паоло Барелли выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову, министру спорта Татарстана Владимиру Леонову и президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову за оперативное решение вопроса переноса турнира.

В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в июле 2019 года было принято решение, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025 году. Город ежегодно принимает этап Кубка мира по плаванию, регулярно проводит международные соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию.