Тарпищев: необходимы исследования последствий коронавируса для спортсменов

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Необходимо провести исследование на тему того, могут ли спортсмены, перенесшие заражение коронавирусом, продолжать заниматься спортом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

"Я задаюсь этим вопросом. Если кто-то из спортсменов переболел, может ли он выполнять нагрузки на прежнем уровне? Говорят, после этой болезни легкие разбиты, как стекло", - сказал Тарпищев.

"Этих же исследований нет, но их надо провести, - добавил глава ФТР. - Насколько чревато выступать спортсменам после перенесенного коронавируса? Для видов спорта на выносливость это важнейший вопрос. Разумеется, мы говорим о профессиональном спорте, о спорте высших достижений".