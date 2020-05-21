РФС изучал опыт зарубежных лиг, но исходил из позиции властей по вопросу возобновления РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) изучал опыт зарубежных коллег по вопросу возобновления национальных чемпионатов, но, принимая решение, исходил из позиции российских властей. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Мы интересуемся и следим тем, что происходит в других странах, в каждом случае разная ситуация. Например, Словакия и Чехия очень быстро закрыли границы, и там общее количество заболевших до тысячи не дотягивает. Они ситуацию купировали, посадив всех на жесткий карантин. Люди прошли ситуацию с коронавирусом, и все у них хорошо случилось", - отметил Митрофанов.

"Мы исходим из той мысли, что раз наша страна выбрала определенный путь того, как нам необходимо реагировать на ситуацию с коронавирусом, было бы странно, если бы мы реагировали по-другому. Мы следим, но понимаем, что следуем рекомендациям властей, потому что там есть специалисты в этой среде", - добавил он.

Первым из ведущих чемпионатов после паузы, связанной с пандемией, возобновилась немецкая бундеслига: девять игр 26-го тура прошли с 16 по 18 мая. Также точные даты возобновления внутренних первенств названы в Чехии (25 мая), Дании и Польше (29 мая), Португалии и Сербии (30 мая), при этом чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии завершены досрочно.