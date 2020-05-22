СМИ: стадион "Сан-Сиро" не признали историко-культурным наследием и могут снести

ТАСС, 22 мая. Итальянский футбольный стадион "Сан-Сиро", расположенный в Милане, не признали историко-культурным наследием, арену могут снести. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Летом прошлого года президент футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони заявил, что рядом с "Сан-Сиро", на котором домашние матчи также проводит "Интер", будет построена новая арена. При этом он отмечал, что саму арену, вероятно, снесут.

По информации источника, оценку стадиона проводила региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии. Эксперты дали разрешение на снос, не признав арену объектом историко-культурного наследия. Отмечается, что элементов оригинальной архитектуры строения сохранилось мало. При этом проводившиеся реконструкции произошли менее 70 лет назад и не могут попасть под положение о защите.

"Сан-Сиро", также известный как стадион Джузеппе Меацца, был построен в 1925 году. На данный момент он вмещает 80 018 зрителей. За историю своего существования стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, первенство Европы 1980 года, а также два финала Кубка Европейских чемпионов (1965, 1970) и два финала Лиги чемпионов (2001, 2016).

Арена примет церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.