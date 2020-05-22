Сезон НХЛ близок к возобновлению в формате плей-офф из 24 команд

ТАСС, 22 мая. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг провел голосование по предложению о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По информации источника, результаты голосования станут известны в пятницу вечером. Однако утверждение формата не будет означать немедленное возобновление сезона. Профсоюз игроков и руководство лиги позже обсудят все необходимые детали, среди которых значится регламент, включающий рекомендации по проведению матчей в условиях пандемии коронавируса.

Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии будут проходить в стандартном формате - до четырех побед.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Даты возобновления сезона пока не назывались.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.