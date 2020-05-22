Кикнадзе заявил, что несет полную ответственность за результаты ФК "Локомотив"

14 мая "Локомотив" объявил о том, что не будет продлевать контракт с Юрием Семиным. Новым главным тренером был назначен серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"Если результат будет, то, думаю, болельщики нас поймут. Нас рассудит игра, поле и мяч. Как генеральный директор я несу полную ответственность за все. Если мы будем бороться не за первые места - я виноват, если клуб станет банкротом - тоже я виноват", - сказал Кикнадзе.

"Вот сейчас все время говорят про Николича, а это не важно. Любой контракт можно расторгнуть, придет на его место другой тренер, но все равно за все отвечаю я. Это спорт, здесь приходится принимать ответственные решения, жесткие решения, болезненные решения, но их надо принимать, потому что, если их не принять, будет хуже. Определенные процессы можно запустить, но потом их будет тяжелее исправлять", - добавил генеральный директор "Локомотива".

Семин, чей контракт истекает 31 июня, возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).