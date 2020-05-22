Тренер вратарей ФК "Оренбург" заразился коронавирусом

У футболистов клуба Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова выявлено наличие в организме антител, это свидетельствует о том, что они перенесли коронавирус ранее, имеют иммунитет и не являются переносчиками вируса. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все пятеро будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты.

ТАСС, 22 мая. Тест на коронавирус тренера вратарей футбольного клуба "Оренбург" Платона Захарчука дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева и нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249.