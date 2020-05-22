Международный турнир по бадминтону во Владивостоке отменен из-за коронавируса

ТАСС, 22 мая. Международный турнир по бадминтону Russian Open, проведение которого было запланировано во Владивостоке, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бадминтона (BWF).

В пятницу был опубликован обновленный календарь турниров BWF, запланированных на 2020 год. Турнир во Владивостоке должен был пройти 7-12 июля. В начале апреля соревнование было отложено на неопределенный срок.

Всего было отменено 10 турниров. Первый международный турнир после перерыва, связанного с пандемией, запланирован на 11-16 августа в индийском Хайдарабаде.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.