СМИ: ПАОК может расторгнуть контракт с бывшим футболистом ЦСКА Вернблумом

ТАСС, 22 мая. Греческий футбольный клуб ПАОК рассматривает возможность расторжения контракта со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом, ранее выступавшим за московский ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Греческий клуб хочет сократить расходы на зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. ПАОК начал переговоры с 33-летним шведом о понижении зарплаты, однако сам игрок пока не ответил на это предложение. Expressen утверждает, что Вернблум не намерен соглашаться с новыми условиями. При подобном исходе ПАОК разорвет контракт в одностороннем порядке.

Вернблум перешел в ПАОК в августе 2018 года. В период с 2012 по 2018 год швед играл за ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - обладателем Суперкубка России. Также он выступал за нидерландский АЗ и шведский "Гётеборг". За сборную Швеции он провел 50 матчей, забив два гола.