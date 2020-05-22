РФС предложил цифровизацию документооборота между Минспортом и федерациями

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) хотел бы создать цифровой документооборот с Министерством спорта РФ. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий РФС Дмитрий Федоров на заседании Минспорта по цифровизации отрасли.

Первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта состоялось в пятницу.