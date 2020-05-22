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Футбол в России

РФС предложил цифровизацию документооборота между Минспортом и федерациями

Первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта состоялось в пятницу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) хотел бы создать цифровой документооборот с Министерством спорта РФ. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий РФС Дмитрий Федоров на заседании Минспорта по цифровизации отрасли.

Первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта состоялось в пятницу.

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"Сегодня мы видим процесс цифровизации спорта. Сегодня в РФС мы внедряем систему управления соревнованиями, паспортизацию, управление талантами. Готовы выступить федерацией, с которой можно начать процедуру интеграции по суперсервису в рамках присвоения званий и разрядов", - сказал Федоров.

Федоров предложил добавить в группу по цифровизации специалиста, отвечающего за методологию для разработки новых регламентов проведения соревнований в соответствии с требованиями времени. "Любые соревнования проводятся по регламентам, нужно разработать рекомендации, что нужно включать в регламент", - отметил он.

Теги
Российский футбол
Массовый спорт
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