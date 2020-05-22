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Массовый спорт

Минспорт намерен провести картирование объектов массового и любительского спорта

Также планируется создать возможности для людей записываться на занятия на спортивных объектах в онлайн-режиме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено внести в карту единого оператора с широкой аудиторией все спортивные объекты для массового и любительского спорта. Об этом на первом заседании рабочей группы ведомства по цифровой трансформации физической культуры и спорта заявил глава группы заместитель министра спорта Андрей Сельский.

"Мы хотели бы определить сервисы, которые мы могли бы внедрить совместно с операторами в режиме государственно-частного партнерства, чтобы создать возможности для людей записываться на занятия на спортивных объектах в онлайн-режиме. Второе - картирование спортивных объектов для массового и любительского спорта, внесение их на карту большого картографического оператора, на общедоступный инструмент с широкой аудиторией", - сказал Сельский.

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