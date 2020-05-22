Российские боксеры с 1 июня планируют заехать на базу "Озеро Круглое"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по боксу планируют с 1 июня заехать на базу "Озеро Круглое" для возобновления подготовки. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы готовы заехать с 1 июня на "Озеро Круглое". Мужская и женская сборные России. Нужно возобновлять подготовку", - сказал Кремлев.

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.