{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российские боксеры с 1 июня планируют заехать на базу "Озеро Круглое"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что сборным России нужно возобновлять подготовку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по боксу планируют с 1 июня заехать на базу "Озеро Круглое" для возобновления подготовки. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы готовы заехать с 1 июня на "Озеро Круглое". Мужская и женская сборные России. Нужно возобновлять подготовку", - сказал Кремлев.

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Теги
Бокс
Летние олимпийские виды спорта
Родионенко: российские гимнасты наберут форму после самоизоляции за два месяца
Спортсмены планируют возобновить подготовку на "Озере Круглом" с 24 мая
Читать полностью