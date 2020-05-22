Хоккейный клуб СКА выделил детской больнице Петербурга средства на покупку СИЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА выделил средства детской больнице им. Филатова, которая принимает пациентов с коронавирусом. Учреждение закупит средства индивидуальной защиты и технику, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Хоккейный клуб СКА помог приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику для Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова, принимающей маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В условиях пандемии в больнице также продолжают оказывать медицинскую помощь новорожденным и всем жителям Северо-Западного федерального округа до 18 лет.

"Благодаря работе врачей и ограничительным мерам мы смогли справиться с первой волной распространения коронавирусной инфекции. Хочется верить в то, что в скором времени вирус отступит, но нужно продолжать бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Врачи продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом, и им по-прежнему нужна помощь. Покупка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты поспособствует улучшению условий работы врачей в такой непростой для них период", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя совета директоров СКА Романа Ротенберга.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 592 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 859 человек, умерли 107.