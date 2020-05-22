Чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 22 мая. Руководство мексиканской футбольной лиги совместно с министерством здравоохранения приняло решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Чемпион страны не будет объявлен. Идущие на первом и втором местах в чемпионате "Крус Асуль" и "Леон" примут участие в следующем сезоне Лиги чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Старт следующего розыгрыша чемпионата Мексики будет определен позднее совместно с министерством здравоохранения страны.

Чемпионат Мексики был приостановлен 15 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Мексике зафиксировано более 59 тыс. случаев заражений, свыше 6,5 тыс. человек скончались.