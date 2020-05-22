"Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей игры Football Manager

ТАСС, 22 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Причиной недовольства клуба стало использование дочерней компанией Sega упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды рядом с ее названием. Это является, по мнению английского клуба, нарушением использования товарного знака "Манчестер Юнайтед".

"Потребители ожидают увидеть логотип клуба рядом с названием "Манчестер Юнайтед", и неспособность сделать это равносильна неправомерному использованию товарного знака", - заявил адвокат "Манчестер Юнайтед" Саймон Малынич.

В то же время разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны "Манчестер Юнайтед", регулярно связываясь с представителями клуба для получения данных о команде.

"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом Англии, также команда 12 раз выигрывала кубок страны и трижды Лигу чемпионов. В таблице чемпионата Англии текущего сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав в 29 турах 45 очков.