Суд отклонил апелляцию ФК "Лион" по досрочному завершению чемпионата Франции

ТАСС, 22 мая. Административный суд отклонил апелляцию, поданную французскими клубами "Лион", "Тулуза" и "Амьен" в адрес Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), в связи с досрочным завершением чемпионата страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу LFP.

Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно.

Руководство "Лиона" подало два иска, в одном из которых было несогласно с досрочным завершением турнира, так как считало возможным аналогично другим лигам возобновить сезон позднее. В другом иске клуб апеллировал к законности способа распределения команд в турнирной таблице.

"Лион" сможет оспорить решение суда лишь в случае рассмотрения его Государственным советом Франции, который имеет право проводить слушания по действиям ограничительного характера других государственных органов страны.

По итогам чемпионата клубы были распределены в таблице согласно среднему количеству набранных очков за матч. "Лион" впервые с 1997 года не попал в еврокубки, "Амьен" и "Тулуза" покинули элитный дивизион.