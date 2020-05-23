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Сборные по футболу

СМИ: золотая медаль чемпионата мира по футболу 2018 года была продана на аукционе

Награду приобрели за €65 950
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© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Одна из золотых медалей мирового первенства 2018 года в России была продана на аукционе более чем за €65 тыс. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Juliens Auctions.

Победителем чемпионата мира стала сборная Франции. Финальная встреча против команды Хорватии завершилась со счетом 4:2.

Имя футболиста, отдавшего свою медаль не афишируется. Сообщается, что она была куплена за €65 950.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов (2:2, 3:4 - по пенальти). Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) признала турнир лучшим в истории.

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