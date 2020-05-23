Футболист "Ювентуса" Ругани рассказал о восстановлении после заражения коронавирусом

12 марта "Ювентус" первым из клубов ведущих европейских чемпионатов сообщил о случаях заражений в составе команды. Первым инфицированным стал Ругани, позднее стало известно о заболевании полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалы. В апреле все трое сдали ряд отрицательных тестов и заявили о восстановлении.

"Я в полном порядке, у меня хороший настрой, - сказал Ругани. - Я пережил странный месяц, но важно то, что все прошло хорошо, я считаю себя счастливчиком. Когда я услышал эти новости, то испугался, я очень боялся заразить свою беременную девушку. Чтобы быть в безопасности, я решил самоизолироваться, и это было лучшим и самым правильными решением для всех, я хочу поблагодарить врачей за их профессионализм".

Защитник "Ювентуса" поделился мнением о возвращении футбола на стадионы. "Я смотрел матчи бундеслиги, странно видеть пустые трибуны и запасных игроков, сидящих на расстоянии друг от друга. Но считаю совершенно правильным, что мы делаем все возможное для как можно более безопасного возвращения на поле", - отметил он.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта. Лидером на данный момент является "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). Возобновление первенства планируется 13 июня, по решению Итальянской федерации футбола чемпионат должен быть завершен до 20 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.