СМИ: "Бавария" поборется с "Манчестер Юнайтед" за футболиста "Боруссии" Санчо

ТАСС, 23 мая. Германский футбольный клуб "Бавария" заинтересован в приобретении английского нападающего дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Действующий контракт Санчо с "Боруссией" рассчитан до 2022 года, однако у игрока есть договоренность с клубом, что он может уйти, если за него заплатят €120 млн. Ранее сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за 20-летнего форварда является английский "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что приоритетным вариантом для "Баварии" в предстоящее трансферное окно является переход нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане. Однако, если у мюнхенского клуба не получится купить Сане, он готов сделать предложение о переходе Санчо.

Санчо выступает за "Боруссию" с сезона-2017/18, всего он провел в составе клуба 91 матч, забил 31 мяч и сделал 42 голевые передачи. Англичанин является обладателем Суперкубка Германии (2019). За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).