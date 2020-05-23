СМИ: бывший футболист олимпийской сборной Сербии Мрдакович покончил с собой

ТАСС, 23 мая. Бывший футболист олимпийской сборной Сербии Милян Мрдакович совершил самоубийство. Об этом сообщает портал Sportske.

Смерть бывшего футболиста подтвердили сотрудники полиции, которых вызвала подруга Мрдаковича. Сообщается, что они вместе снимали квартиру в Белграде. 6 мая Мрдаковичу исполнилось 38 лет.

Мрдакович выступал на позиции нападающего и завершил карьеру в 2017 году, его последним клубом стал сербский ОФК. За свою карьеру он выступал в 18 различных профессиональных клубах, выиграв чемпионат Китая сезона-2007/08 в составе "Шаньдун Лунэн".

В составе олимпийской сборной Сербии Мрдакович провел три матча на Играх 2008 года, забив один мяч.