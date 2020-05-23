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Единая лига ВТБ

СМИ: ЦСКА претендует на баскетболиста "Фенербахче" Слукаса

Также в услугах игрока заинтересованы испанский "Реал" и греческий "Олимпиакос"

ТАСС, 23 мая. Греческий баскетболист турецкого "Фенербахче" Костас Слукас может стать игроком российского ЦСКА. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, ЦСКА попробует приобрести игрока в случае, если он станет свободным агентом. Отмечается, что 30-летний грек подписал контракт с турецким клубом на два года, однако "Фенербахче" может отказаться от защитника в случае возникновения финансовых проблем.

Также в услугах Слукаса заинтересованы испанский "Реал" и греческий "Олимпиакос".

Слукас ранее выступал в "Олимпиакосе" и греческом "Арисе". На его счету три победы в Евролиге, он дважды становился чемпионом Греции, трижды - Турции. В составе греческой сборной выиграл чемпионат Европы среди игроков до 18 и до 20 лет.

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