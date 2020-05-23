СМИ: ЦСКА претендует на баскетболиста "Фенербахче" Слукаса

ТАСС, 23 мая. Греческий баскетболист турецкого "Фенербахче" Костас Слукас может стать игроком российского ЦСКА. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, ЦСКА попробует приобрести игрока в случае, если он станет свободным агентом. Отмечается, что 30-летний грек подписал контракт с турецким клубом на два года, однако "Фенербахче" может отказаться от защитника в случае возникновения финансовых проблем.

Также в услугах Слукаса заинтересованы испанский "Реал" и греческий "Олимпиакос".

Слукас ранее выступал в "Олимпиакосе" и греческом "Арисе". На его счету три победы в Евролиге, он дважды становился чемпионом Греции, трижды - Турции. В составе греческой сборной выиграл чемпионат Европы среди игроков до 18 и до 20 лет.