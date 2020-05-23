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Футбол в Испании

Глава Ла лиги заявил, что точная дата возобновления чемпионата Испании еще не определена

Ранее председатель испанского правительства Педро Санчес сообщил, что турнир будет возобновлен 8 июня
Президент Ла лиги Хавьер Тебас EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ
Описание
Президент Ла лиги Хавьер Тебас
© EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ

ТАСС, 23 мая. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла лиги) еще не определило точную дату возобновления турнира. Об этом заявил президент Ла лиги Хавьер Тебас, чей комментарий приводит издание Аs.

В субботу председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании будет возобновлен 8 июня.

"В ближайшие дни мы согласуем детали и тогда объявим точную дату, - сказал Тебас. - Руководство лиги и клубов должны будут согласовать график матчей как можно скорее, как для первого, так и для второго дивизиона чемпионата Испании".

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В Испании зафиксировано более 235 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек умерли.

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