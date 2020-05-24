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Футбол в Германии

Мюллер назвал важной победу "Баварии" над "Айнтрахтом" в матче чемпионата Германии

В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии
Томас Мюллер и Джером Боатенг EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Томас Мюллер и Джером Боатенг
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 24 мая. Победа в матче против футбольного клуба "Айнтрахт" важна для "Баварии" в преддверии игры с дортмундской "Боруссией". Об этом сказал полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии. Мюллер отметился голом и результативной передачей.

"Эта была очень важная игра для нас, тем более что "Боруссия" несколькими часами ранее победила "Вольфсбург". Против "Боруссии" мы будем играть со страстью даже без болельщиков. Мы очень ждем этого матча, мы хотим сохранить чемпионский кубок в Мюнхене, где он и должен оставаться", - сказал Мюллер.

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Байер27165652-3253
4Боруссия М27164753-3452
5Лейпциг26149363-2751
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Унион27931532-4730
13Айнтрахт Ф26841441-4928
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518
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