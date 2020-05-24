Мюллер назвал важной победу "Баварии" над "Айнтрахтом" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 24 мая. Победа в матче против футбольного клуба "Айнтрахт" важна для "Баварии" в преддверии игры с дортмундской "Боруссией". Об этом сказал полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии. Мюллер отметился голом и результативной передачей.

"Эта была очень важная игра для нас, тем более что "Боруссия" несколькими часами ранее победила "Вольфсбург". Против "Боруссии" мы будем играть со страстью даже без болельщиков. Мы очень ждем этого матча, мы хотим сохранить чемпионский кубок в Мюнхене, где он и должен оставаться", - сказал Мюллер.

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.