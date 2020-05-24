Скончался победитель чемпионата Франции по футболу Фабрис Леполь

ТАСС, 24 мая. Бывший форвард французского "Осера" Фабрис Леполь погиб в результате ДТП в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу.

Леполь является воспитанником "Осера", вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-1995/96. В 1997 году он получил серьезные травмы в ДТП, вследствие чего через несколько лет был вынужден завершить карьеру. Помимо "Осера", он также выступал за "Сент-Этьен" и "Кан". Его сын Эстебан Леполь также является профессиональным футболистом и в настоящее время выступает за молодежную команду "Лиона".