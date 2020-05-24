Руководство дортмундской "Боруссии" надеется, что Хуммельс сыграет против "Баварии"

ТАСС, 24 мая. Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк надеется, что защитник клуба Матс Хуммельс успеет восстановиться к матчу чемпионата Германии по футболу против мюнхенской "Баварии", который состоится во вторник. Комментарий Цорка приводит германское издание "Киккер".

В субботу "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" со счетом 2:0, Хуммельс был заменен в перерыве из-за болей в ноге.

"Матс испытывает дискомфорт в области ахиллова сухожилия в течение длительного периода времени, однако мы надеемся, что он сможет сыграть во вторник", - сообщил Цорк.

Хуммельс является воспитанником "Баварии", с 2009 по 2016 год он защищал цвета "Боруссии", после чего в течение трех сезонов выступал за "Баварию", а затем вернулся в "Боруссию".

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.