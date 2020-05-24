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Футбол в Германии

Руководство дортмундской "Боруссии" надеется, что Хуммельс сыграет против "Баварии"

В субботу "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" со счетом 2:0, Хуммельс был заменен в перерыве из-за болей в ноге
Матс Хуммельс EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Матс Хуммельс
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 24 мая. Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк надеется, что защитник клуба Матс Хуммельс успеет восстановиться к матчу чемпионата Германии по футболу против мюнхенской "Баварии", который состоится во вторник. Комментарий Цорка приводит германское издание "Киккер".

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В субботу "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" со счетом 2:0, Хуммельс был заменен в перерыве из-за болей в ноге.

"Матс испытывает дискомфорт в области ахиллова сухожилия в течение длительного периода времени, однако мы надеемся, что он сможет сыграть во вторник", - сообщил Цорк.

Хуммельс является воспитанником "Баварии", с 2009 по 2016 год он защищал цвета "Боруссии", после чего в течение трех сезонов выступал за "Баварию", а затем вернулся в "Боруссию".

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Байер27165652-3253
4Боруссия М27164753-3452
5Лейпциг26149363-2751
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Унион27931532-4730
13Айнтрахт Ф26841441-4928
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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