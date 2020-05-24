Руководство дортмундской "Боруссии" надеется, что Хуммельс сыграет против "Баварии"

ТАСС, 24 мая. Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк надеется, что защитник клуба Матс Хуммельс успеет восстановиться к матчу чемпионата Германии по футболу против мюнхенской "Баварии", который состоится во вторник. Комментарий Цорка приводит германское издание "Киккер".
В субботу "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" со счетом 2:0, Хуммельс был заменен в перерыве из-за болей в ноге.
"Матс испытывает дискомфорт в области ахиллова сухожилия в течение длительного периода времени, однако мы надеемся, что он сможет сыграть во вторник", - сообщил Цорк.
Хуммельс является воспитанником "Баварии", с 2009 по 2016 год он защищал цвета "Боруссии", после чего в течение трех сезонов выступал за "Баварию", а затем вернулся в "Боруссию".
"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|4
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|5
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18