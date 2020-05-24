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Футбол во Франции

"Лион" надеется на пересмотр решения о досрочном завершении сезона чемпионата Франции

Французский клуб выступил с заявлением после того, как в субботу председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что национальный чемпионат возобновится 8 июня

ТАСС, 24 мая. Французский футбольный клуб "Лион" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором выразил надежду на пересмотр решения о досрочном прекращении сезона-2019/20 чемпионата Франции.

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"Лион" выступил с заявлением после того, как председатель испанского правительства Педро Санчес заявил в субботу, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.

"Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции. В данный момент ситуация намного благоприятнее по сравнению с концом апреля, когда было принято решение о досрочном завершении сезона. Помимо экономического кризиса, который сильно ударит по клубам чемпионата Франции, команды, продолжающие выступление в еврокубках, окажутся в невыгодном положении по сравнению с теми, кто продолжит играть в национальных чемпионатах", - говорится в заявлении.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, в конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

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